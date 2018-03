Geodetska uprava začenja lokacijsko izboljšavo zemljiškokatastrskega prikaza

Ljubljana, 18. marca - Geodetska uprava RS (Gurs) bo s pomladjo začela projekt izboljšave pozicijske natančnosti katastrskega načrta. Končati ga namerava do oktobra 2020. Terenske izmere, ki jih bodo izvajali zaokroženo po posamičnih območjih katastrskih občin, bodo začeli v jugovzhodnem delu države. Tam jih bodo končali do junija in nato nadaljevali drugje po državi.