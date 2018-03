Nova pošta do nedelje fokusirana na Christopha Schlingensiefa

Ljubljana, 16. marca - Na Novi pošti se bodo s projekcijami filmov in pogovori poklonili pokojnemu nemškemu filmskemu, gledališkemu in opernemu režiserju, igralcu in piscu Christophu Schlingensiefu. Danes bodo prikazali film Tujci, raus! Schlingensiefov zabojnik, ki mu bo sledil pogovor z umetnikovima tesnima sodelavcema Clausom Philippom in Veronico Kaup-Hasler.