Arso opozarja na naraščanje rek ob koncu tedna

Ljubljana, 16. marca - Padavine, ki so zajele državo in se bodo nadaljevale tudi v soboto, bodo prinesle naraščanja nekaterih rek, zlasti Krke in Ljubljanice. Obe bosta močneje naraščali v soboto. Krka lahko zlasti v nedeljo poplavi na širšem območju, Ljubljanica pa na območju pogostih poplav. V nedeljo se lahko razlijejo manjše reke v jugovzhodni in vzhodni Sloveniji.