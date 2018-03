Na celjskem sejmišču šest spomladanskih sejmov

Celje, 17. marca - Na celjskem sejmišču bodo danes in v nedeljo potekali spomladanski sejmi, in sicer 23. sejem Flora, 17. sejem Poroka, 14. sejem Altermed, 41. sejem ApiSlovenija, tretji sejem Kulinart in prav tako tretji Festival kave Slovenija. Na vseh šestih sejmih se bo predstavilo več kot 480 razstavljavcev iz Slovenije in tujine.