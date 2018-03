Mineva 80 let od rojstva ruskega baletnika Rudolfa Nurejeva

Moskva, 17. marca - Mineva 80 let od rojstva ruskega baletnega plesalca Rudolfa Nurejeva. Nurejev je bil karizmatičen umetnik, izžareval je izredno energijo in privlačnost ter bil eden najbolj priljubljenih baletnikov 60. in 70. let minulega stoletja. Obvladoval je širok repertoar z več kot sto vlogami.