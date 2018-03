V trčenju tramvajev v Kölnu več kot 40 poškodovanih

Köln, 16. marca - V nemškem Kölnu sta v četrtek popoldne čelno trčila dva tramvaja, pri čemer je bilo ranjenih 43 ljudi. A z izjemo ene osebe, ki so jo prepeljali v bolnišnico, so bili vsi lažje poškodovani, večinoma so jo odnesli s praskami in modricami, poroča nemška tiskovna agencija dpa.