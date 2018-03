Kopitar po sanjskem večeru na sedmem mestu lestvice strelcev

Los Angeles, 16. marca - Hokejisti Los Angeles Kings so davi v domači dvorani v severnoameriški ligi NHL premagali Chicago s 4:1, režiser pomembne zmage v boju za končnico pa je bil z golom in kar tremi podajami slovenski hokejist Anže Kopitar. Ta je letos dosegel že 29 golov in 51 podaj in je po sanjskem večeru z 80 točkami sedmi najboljši strelec lige.