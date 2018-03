Newyorške borze mešano

New York, 15. marca - Newyorške borze so današnje poslovanje sklenile mešano. Borzni analitiki ocenjujejo, da se vlagatelji poskušajo osredotočiti predvsem na pozitivne gospodarske novice in ne na možnost trgovinske vojne, ki jo napovedujejo protekcionistični ukrepi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.