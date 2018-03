Navijaški neredi v Lyonu in Bilbau

Lyon/Bilbao, 15. marca - Današnji nogometni tekmi evropske lige v Lyonu in Bilbau so zaznamovali tudi navijaški neredi. Navijači Lyona, ki se meri s CSKA Moskvo, so v spopadih lažje ranili osem policistov, privrženci Marseilla, ki so igrali proti Athletic Bilbau, pa so poškodovali dva policista, poročajo tuje tiskovne agencije.