Policisti iščejo roparja v Kranju

Kranj, 15. marca - Kranjski policisti preiskujejo okoliščine ropa blizu doma upokojencev na Planini v Kranju. Zamaskirana in v temno oblečena storilca sta med 17.30 in 18. uro na Cesti 1. maja pozvonila pri starejši osebi, ki sta jo napadla in poškodovala. Odtujila sta nekaj denarja in s kraja pobegnila, so sporočili s Policijske uprave Kranj.