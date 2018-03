Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (15. 3.)

Ljubljana, 15. marca - Tuje tiskovne agencije so obsežno poročale o sredinem odstopu slovenskega premierja Mira Cerarja. Poročale so o tem, da je Cerar svojo odločitev predstavil predsedniku republike Borutu Pahorju, ki se je odločil, da ne bo predlagal novega mandatarja. Pisale so tudi o tem, da bodo predčasne volitve predvidoma v drugi polovici maja.