Na svetu za mladino tudi o e-volitvah

Ljubljana, 15. marca - Svet vlade za mladino je na današnji seji med drugim obravnaval izvedbeni načrt nacionalnega programa za mladino za naslednji dve leti in imenoval delovno skupino za kakovost v mladinskem delu. Pogovarjali so se tudi o tem, kako bi lahko mlade bolj spodbudili k aktivni participaciji in udeležbi na volitvah ter o možnosti e-volitev.