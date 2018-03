Stoch zmagal tudi v Trondheimu, Prevc osmi

Trondheim, 15. marca - Poljak Kamil Stoch je zmagal tudi na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v Trondheimu (146 in 141 m/285,4). Za vodilnim v svetovnem pokalu je bil drugi Avstrijec Stefan Kraft (141,5 in 138 m/268,4), tretji pa Norvežan Robert Johansson (145,5 in 136 m/268). Peter Prevc je bil na osmem mestu znova najboljši Slovenec (135,5 in 135,5 m/248,7).