Jeseničani dobili tekmece v polfinalu alpske lige

Jesenice, 15. marca - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so dobili tekmece v polfinalu alpske lige. Potem ko so sami v četrtfinalu gladko v štirih tekmah premagali ljubljansko SŽ Olimpijo, je danes branilec naslova, južnotirolski Ritten, s skupnim izidom v zmagah 4:1 ugnal mlado zasedbo Salzburga in se prebil v polfinale. Ekipi bosta polfinale začeli naslednji teden.