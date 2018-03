Voditelji ZDA, Francije, Nemčije in Velike Britanije Rusijo v skupni izjavi obtožili napada z živčnim strupom

London/Moskva, 15. marca - Velika Britanija, Francija, Nemčija in ZDA so v skupni izjavi, ki jo je danes objavila britanska vlada, obsodile napad z živčnim strupom na nekdanjega ruskega vohuna Sergeja Skripala in njegovo hčerko. Obenem so Moskvi očitale sodelovanje v napadu, saj da "ni nobene prepričljive alternativne razlage", poročajo tuje tiskovne agencije.