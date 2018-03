Gospodarstvo po Cerarjevem odstopu ne pričakuje pretresov, negotovost pri sindikatih

pripravili gospodarsko in notranjepolitično uredništvo

Ljubljana, 15. marca - Sredin odstop premierja Mira Cerarja po mnenju predstavnikov gospodarstva, ekonomistov in Umarja ne bo imel večjih posledic za gospodarstvo. Bolj negotovi so sindikati javnega sektorja, s katerimi se je vlada pogajala o zahtevah za boljše plače. Del sindikatov sicer še vedno upa na dogovor s to vlado.