Na avtocesti Torovo-Ljubljana vozil več kot 200 kilometrov na uro

Ljubljana, 15. marca - Ljubljanski policisti so v zadnjih dneh zasačili dva voznika s pretežkim stopalom, ki sta omejitve hitrosti prekoračila za več kot enkrat. V nedeljo so tako na odseku avtoceste med Torovim in Ljubljano, kjer je omejitev hitrosti 100 kilometrov na uro, izmerili avtomobilista, ki je vozil s hitrostjo 204 kilometre na uro.