DZ na izredni seji o prihodnosti Slovenije

Ljubljana, 16. marca - DZ bo danes na zahtevo poslancev NSi, ki so se jim pridružili tudi poslanci SDS, na izredni seji razpravljal o prihodnosti Slovenije. Skupina poslancev je za sejo sicer pripravila vrsto priporočil vladi, med drugim o modernizaciji zdravstvenega in pokojninskega sistema ter davčnega in poslovnega okolja, a jih je matični odbor DZ zavrnil.