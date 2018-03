Slovenski delodajalci glede zaposlovanja v drugem četrtletju zmerno optimistični

Ljubljana, 15. marca - Slovenski delodajalci so v drugem četrtletju glede prihodnjih zaposlitev zmerno optimistični. Neto napoved zaposlovanja je po sezonski prilagoditvi pri plus devetih odstotkih, kar je šest odstotnih točk manj kot v prejšnjem četrtletju in 12 odstotnih točk manj kot v enakem obdobju lani, kaže raziskava družbe Manpower.