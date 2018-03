Baku, 15. marca - Prvi dan kvalifikacij svetovnega pokala v športni gimnastiki v Bakuju je nastopilo pet Slovencev, v sobotni finale so se uvrstili štirje. Uspešni so bili Rok Klavora na parterju, Tjaša Kysselef in Teja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradlji.