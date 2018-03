Prostor Vaclava Havla tudi v Ljubljani

Ljubljana, 16. marca - Pokojni češki predsednik in dramatik Vaclav Havel bo danes svoje obeležje dobil tudi v Ljubljani. Mestna občina Ljubljana in Amnesty International (AI) Slovenija se bosta namreč njegovemu spominu danes ob 11. uri poklonili z odprtjem prostora v Severnemu mestnem parku, so sporočili iz slovenske podružnice nevladne organizacije.