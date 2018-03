Weiratherjeva in Jansrud ubranila superveleslalomski globus

Are, 15. marca - Tina Weirather iz Liechtensteina in Norvežan Kjetil Jansrud sta dobitnika malega kristalnega globusa za superveleslalomsko zmago v svetovnem pokalu, s čimer sta ponovila lanski dosežek. Weiratherjeva si je zmago zagotovila na zadnji tekmi, na kateri je zasedla šesto mesto, Jansrud pa že prej, tudi on pa je bil na zadnji tekmi šesti.