Prvo ime letošnjega festivala Druga godba francosko-kubanski duet Ibeyi

Ljubljana, 15. marca - Zavod Druga godba med 24. in 26. majem v Piranu in Ljubljani pripravlja istoimenski, že 34. mednarodni glasbeni festival. Prvo ime festivala je francosko-kubanski duo Ibeyi. Sestavljata ga dvojčici Lisa-Kainde in Naomi Diaz, ki ponujata unikatno različico elektronskega soula, izhajajočega iz kubanske tradicije yoruba in ostalih afrokubanskih godb.