Bruselj, 15. marca - Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pozorno spremlja dogodke v Sloveniji in je v stiku s političnim vodstvom, so danes sporočili iz komisije v odzivu na odstop premierja Mira Cerarja. V tiskovni službi predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska pa so dejali le, da domačih razmer članic ne komentirajo.