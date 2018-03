V CD razstava o prijateljevanju Ivana Meštrovića in Jožeta Plečnika

Ljubljana, 15. marca - V prvem preddverju Cankarjevega doma (CD) so danes odprli razstavo Meštrović - Plečnik. Razstava pripoveduje o velikih umetnikih, ki sta živela v istem obdobju, oba izhajala iz skromnih razmer nekdanje monarhije, zelo hitro dokazala svoj dar ter bila cenjena v domovini in tujini. Poznala ste se tudi osebno, sodelovala in prijateljevala.