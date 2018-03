Turisti lani v Avstraliji rekordno zapravljali

Sydney, 17. marca - Turisti iz tujine so lani v Avstraliji zapravili več kot 41,3 milijarde avstralskih dolarjev (26,3 milijarde evrov), od tega so četrtino denarja pustili v državi samo kitajski turisti. Minister za turizem Steven Ciobo je sredi minulega tedna povedal, da je ta številka za šest odstotkov višja kot leta 2016 in najvišja doslej.