Za razvoj električnih avtomobilov največ namenijo nemški proizvajalci

Frankfurt, 18. marca - Nemški avtomobilski proizvajalci so na prvem mestu po višini izdatkov za razvoj električnih avtomobilov, kažejo izsledki pred dnevi objavljene študije. Volkswagen, Daimler in BMW so v minulih dveh letih po lastnih navedbah za to področje namenili skupno 4,7 milijarde evrov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.