Hajdinjak: Slovenija si lahko oddahne, da te vlade ni več

Ljubljana, 15. marca - Po besedah podpredsednika NSi Valentina Hajdinjaka si lahko Slovenija po odstopu premierja Mira Cerarja oddahne, da te vlade ni več. To pravzaprav niti ni čudno, kajti ta vlada ni imela jasnih prioritet in jasnih ciljev, je poudaril in dodal: "Skrajni čas je, da priložnost za vodenje države dobimo stranke, ki imamo rešitve in mislimo resno."