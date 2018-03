SLS: Odgovornost za politično krizo morata prevzeti še SD in DeSUS

Ljubljana, 15. marca - Odstop predsednika vlade Mira Cerarja po sredini odločitvi vrhovnega sodišča, ki je razveljavilo referendum o zakonu o drugem tiru, je z vidika SLS "dobra poteza za državo, vendar žal nekaj let prepozna". Ob tem so zapisali, da bi morala poleg Cerarja in SMC odgovornost za nastalo politično krizo prevzeti tudi koalicijski partnerici SD in DeSUS.