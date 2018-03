Mesec: Nihče ne bo točil solz za to vlado

Ljubljana, 15. marca - Vodja poslanske skupine Levice Luka Mesec razlog za odstop premiera Mira Cerarja vidi v tem, da se je vlada z nekaterimi projekti znašla v slepi ulici, za kar odgovornost po njegovem nosi koalicija sama oziroma posamezne koalicijske partnerice. Pravi še, da za to vlado ne bo nihče točil solz in da so sami na volitve pripravljeni.