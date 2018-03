Lutkovno gledališče Maribor pred premiero predstave Ščeper in Mba

Maribor, 15. marca - Lutkovno gledališče Maribor bo 24. marca premierno uprizorilo predstavo za otroke Ščeper in Mba, katere avtorica je Svetlana Makarovič, za režijo in likovno podobo pa je poskrbela Eka Vogelnik. Gre za živalsko pravljico, saj v njej nastopajo živali, kot so mali Ščeper, Mba, golob, lisica, miške in drugi, piše na spletnih straneh gledališča.