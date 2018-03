Po osamosvojitvi le ena vlada v isti sestavi izpeljala štiriletni mandat

Ljubljana, 15. marca - V samostojni Sloveniji je le eni vladni koaliciji z istim premierjem uspelo izpeljati celoten štiriletni mandat. To je bila prva vlada Janeza Janše v letih od 2004 do 2008. Vse ostale so bile tako ali drugače krajšega daha. STA objavlja kronologijo menjav predsednikov vlad in vladnih koalicij.