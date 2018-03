Povprečne plače za januar nižje

Ljubljana, 15. marca - Povprečna bruto plača za januar je znašala 1659,27 evra in je bila zaradi manjšega obsega izrednih izplačil, kot so 13. plače in božičnice, nižja od decembrske, in sicer nominalno za 3,7 odstotka, realno pa za 2,9 odstotka. Povprečna neto plača je dosegla 1077,73 evra, kar je nominalno nižje za 4,6 odstotka, realno pa za 3,8 odstotka.