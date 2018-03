Cerarjev odstop po mnenju ekonomistov ne bo imel večjih gospodarskih posledic

Ljubljana, 15. marca - Sredin odstop premierja Mira Cerarja po mnenju ekonomistov ne bo imel večjih posledic za gospodarstvo in finančne trge, saj do rednih parlamentarnih volitev ni več daleč. Še najbolj negotova se jim zdi usoda pogajanj z javnim sektorjem glede dviga plač, vprašljiv pa je tudi prihodnji razvoj dogodkov glede NLB in projekta drugi tir.