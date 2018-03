Veriga Toys R Us bo zaprla vse trgovine v ZDA

New York, 15. marca - Ameriška veriga trgovin z igračami Toys R Us bo zaradi finančnih težav zaprla vse svoje trgovine v ZDA in tako končala zgodbo najbolj prepoznavnega ameriškega prodajalca igrač. Ob tem niso navedli, koliko zaposlenih bo izgubilo delovna mesta, po izračunih poznavalcev pa bo brez dela ostalo približno 33.000 zaposlenih.