Tedenski pregled - svet od 9. do 15. 3.

pripravila Jasna Vrečko

Ljubljana, 16. marca - Dogajanje v svetu so morda zasenčili pretresi doma, a to ne pomeni, da ni bilo burno: odnosi z Moskvo se po zastrupitvi Skripala zaostrujejo, ZDA so uvedle sankcije proti Rusiji, Xi Jinping bo lahko Kitajsko vodil do smrti, Nemčija ima novo vlado, "odšli" so Rex Tillerson, Robert Fico in Stephen Hawking, obeta se srečanje Trumpa in Kim Jong-una.