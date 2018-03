Tresk tudi letos povezuje domače založnike, distributerje in ustvarjalce

Ljubljana, 15. marca - V Ljubljani bo danes in v petek potekal festival Tresk #9 - Obračun glasbe in založništva. Glasbeno-založniški dogodek Radia Študent predstavlja domače založnike, distributerje in ustvarjalce. Tudi letošnja izdaja bo povezala tradicionalno sejmišče, vizualne natečaje, delavnice in koncerte. Festivalski dogodki bodo v Kinu Šiška in Klubu K4.