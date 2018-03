Parkirno hišo pod Muzejskim trgom v Kopru bo gradil CGP

Koper, 17. marca - Podzemno parkirno hišo pod Muzejskim trgom v Kopru bo gradilo gradbeno podjetje CGP iz Novega Mesta. Kot so sporočili iz koprske občine, so izvajalca, ki bo naložbo realiziral skupaj s CGP-ING in Clipplus, izbrali v okviru postopka konkurenčnega dialoga. Gradbena dela naj bi se začela jeseni, parkirna hiša pa naj bi bila nared konec leta 2019.