Korejska hitrostna drsalka zaradi duševnih težav v bolnišnico

Daegu, 15. marca - Korejsko hitrostno drsalko Kim Bo-reum so zaradi duševnih težav sprejeli v bolnišnico. Korejke so na olimpijskih igrah v Pyeongchangu ostale brez polfinala na 500 m, potem ko sta Kim Bo-reum in Park Ji-woo v zadnjem delu dirke tretjo članico ekipe Noh Seon-yeong pustili zaostati več sekund, čeprav je za rezultat štel prav čas najpočasnejše.