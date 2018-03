Celjski Voc februarja porabil rekordno količino posipnih materialov

Celje, 18. marca - Celjsko podjetje Vzdrževanje in obnova cest (Voc) je februarja zaradi obilice snega porabil približno 14.500 ton soli in 9000 kubičnih metrov peska, kar je bistveno več kot v preteklih letih. Kot je povedal vodja vzdrževanja cest v Vocu Bogdan Kočevar, so imeli zaradi obilnega in dolgotrajnega sneženja polne roke dela.