Bobinac ne bo kandidiral za mesto predsednika OKS

Velenje, 15. marca - Predsednik uprave Gorenja in Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac ne bo kandidiral na decembrskih volitvah za predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije. To so danes sporočili iz velenjskega podjetja Gorenje. Volitve so namreč na sporedu v času, ki bo po besedah Bobinca pomemben za prihodnje poslovanje Gorenja.