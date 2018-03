Newyorški muzej matematike priredil proslavo dneva števila pi

New York, 15. marca - Nacionalni muzej matematike v New Yorku je v sredo pripravil posebno proslavo na dan števila pi s povabilom predšolskim in šolskim otrokom, ki so - čeprav se sliši nenavadno - uživali v okoli 40 interaktivnih razstavah in drugih aktivnostih, ki jih ponuja edini tovrstni muzej v Severni Ameriki.