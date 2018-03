Bratuškova: Od Cerarjeve krhke vlade ni ostalo prav nič več

Ljubljana, 14. marca - V Stranki Alenke Bratušek so v odzivu na odstop premierja Mira Cerarja po današnji razveljavitvi referenduma o zakonu o drugem tiru zapisali, da od njegove krhke vlade ni ostalo prav nič več. "Ne moremo si privoščiti in tvegati še ene nesposobne vlade v naslednjih štirih letih," so še dodali v stranki.