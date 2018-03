Messi junak zmage Barce nad Chelseajem

Barcelona, 14. marca - Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je prvo ime druge tekme osmine finala lige prvakov med Barcelono in Chelseajem. Če se je prva tekma v Londonu končala brez zmagovalca, pa je danes katalonski ponos pokazal svojo premoč in na domačem igrišču s 3:0 (2:0), Messi je dosegel dva gola, slavil prepričljivo zmago in uvrstitev med najboljših osem.