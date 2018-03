Newyorške borze končale v rdečem

New York, 14. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečih številkah. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP naj bi to bila posledica napovedi predsednika Donalda Trumpa o zvišanju carin na uvoz s Kitajske, zaradi česar naj bi se krepila zaskrbljenost o morebitni trgovinski vojni.