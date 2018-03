Ljubljana, 14. marca - Četrti krog drugega dela 1. SKL za ženske so z zmago odprle košarkarice Cinkarne Celje, ki so v domači dvorani ugnale Grosuplje. Danes je Triglav ugnal Ježico, Konjice so bile boljše od Ilirije. Obračun Domžale - Maribor bo na sporedu v soboto.