Delo: Večji sindikalni apetiti so presenetili le vlado (15. 3.)

Ljubljana, 15. marca - Več kot 15.000 učiteljic, vzgojiteljic, njihovih kolegov in strokovnih delavcev, ki so zaposleni v vzgoji in izobraževanju, je po vsej državi zahtevalo, da se njihovo delo ovrednoti bolje kot doslej. Zaprtih je bilo več kot 700 zavodov, staršev, ki so si belili glavo, kam z otrokom, pa se niti ne da prešteti, piše Barbara Hočevar v Delu.