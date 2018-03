Stranke desnega pola optimistično na volitve

Ljubljana, 14. marca - Na javni tribuni Zbora za republiko pod geslom Združeni za Slovenijo so mnenja o razmerah v državi soočili predstavniki več strank z desnega pola. V svojih nastopih niso skoparili s kritiko na račun aktualne vlade in se zavzeli za bolj pravično, pošteno in varno Slovenijo. Slišati je bilo tudi optimistične tone pred parlamentarnimi volitvami.