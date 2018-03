Evropske borze končale večinoma v rdečem

London/Frankfurt/Pariz, 14. marca - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so današnje trgovanje končali pretežno v rdečem. Med vlagatelji so se po poročanju francoske tiskovne agencije AFP znova okrepili strahovi pred globalno trgovinsko vojno, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump minuli teden oznanil uvedbo carin na uvoz jekla in aluminija.