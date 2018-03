Začelo se je izobraževanje kandidatov za zastopnike pravic oseb na področju duševnega zdravja

Ljubljana, 14. marca - Na ljubljanski fakulteti za socialno delo se je danes začelo izobraževanje kandidatov in kandidatk za zastopnike pravic oseb na področju duševnega zdravja in koordinatoric ter koordinatorjev obravnave v skupnosti. Izobraževanje bo potekalo do 24. maja, je zapisano na spletni strani ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.